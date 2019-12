Governo: Renzi a "La Stampa", il reddito di cittadinanza va cancellato

- A Ferragosto ha confermato di esser dotato di una certa velocità nel capire prima di altri le 'traiettorie' della politica nazionale, non da oggi tutti gli addetti ai lavori lo sogguardano, per capirne in anticipo le mosse e ora, alla vigilia di Capodanno, Matteo Renzi anticipa a "La Stampa" la sua versione della verifica che dovrebbe rilanciare il governo Conte. Con una significativa premessa: "Che il reddito di cittadinanza sia un sussidio che non funziona, lo dice la Guardia di Finanza, ma oramai lo stanno capendo tutti...". Buttarla giù dura significa far irrigidire i Cinque stelle e rinunciare ad una riforma. "Ma io credo che non occorra aver fretta, bisogna lasciare ai Cinque stelle il tempo di metabolizzare il cambiamento. Ma al tempo stesso è arrivato il momento di cambiare quel meccanismo. Con un'altra politica: al Sud bisogna aprirecantieri, anziché continuare a dare sussidi". (segue) (Rin)