Cina: municipalità di Pechino pubblica piano di sviluppo fino al 2035

- Il governo municipale di Pechino ha pubblicato ieri per la prima volta il suo piano fino al 2035 per l'area centrale della città, concepita come centro politico e culturale della nazione e come centro di comunicazione internazionale. Lo riferisce la stampa cinese. L'amministrazione ha pubblicato i dettagli online e in un centro espositivo, chiedendo al pubblico di inviare commenti fino al 28 gennaio. La redazione del documento è stata avviata nel 2017. Yang Baojun, direttore dell'Accademia cinese di pianificazione urbana e design, ha affermato che il piano è strutturato per raggiungere obiettivi chiari. "A differenza di altre città, Pechino, in quanto capitale, dovrebbe essere il biglietto da visita cinese. Sono entusiasta dopo aver letto il piano, che combina le tre funzioni della zona per servire meglio il paese e le persone e preservare meglio la storia", ha dichiarato Yang. (segue) (Cip)