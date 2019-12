Cina: municipalità di Pechino pubblica piano di sviluppo fino al 2035 (2)

- Secondo il piano, i distretti di Dongcheng e Xicheng, con una superficie totale di 92,5 chilometri quadrati, saranno divisi in 183 blocchi per una funzionalità ottimale, per proteggere l'ambiente e servire meglio i residenti. L'area per le strutture pubbliche urbane aumenterà dall'attuale 11,1 per cento al 12,2 per cento del totale. Gli spazi pubblici, sia interni che esterni, saranno ampliati dal 34,4 per cento al 38,9 per cento. L'area centrale seguirà un modello di sviluppo sostenibile che bilancia la tutela ambientale con l'utilizzo delle risorse della città per creare migliori condizioni di vita. Shi Xiaodong, vicedirettore dell'Istituto municipale di pianificazione e progettazione di Pechino, ha spiegato che è fondamentale per la capitale funzionare come centro politico del governo centrale e pianificare le esigenze dei numerosi cittadini che vivono nei distretti di Dongcheng e Xicheng. (segue) (Cip)