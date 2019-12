Cina: municipalità di Pechino pubblica piano di sviluppo fino al 2035 (3)

- La popolazione totale nell'area centrale era di circa due milioni l'anno scorso. Uno degli obiettivi è che, con il potenziamento delle infrastrutture, l'85 per cento dei residenti utilizzi i mezzi pubblici. I tempi di percorrenza dovrebbero essere ridotti a una media di 45 minuti nelle ore di punta. Le cure mediche e le strutture culturali dovrebbero essere raggiungibili in 10-15 minuti di viaggio per tutti i residenti nell'area. Qiu Yue, presidente della Società di pianificazione urbanistica di Pechino, ha sottolineato che le persone potranno studiare il piano e immaginare come sarà il futuro della capitale. (Cip)