Roma: grave incidente in via Cernaia, traffico fortemente rallentato nella zona

- Un grave incidente, con ogni probabilità mortale, si è verificato in via Cernaia a Roma all'altezza del civico 1 al bivio con via Giuseppe Romita intorno alle 8:30 del mattino. Il traffico nella zona è fortemente rallentato e sono deviate su percorsi alternativi le linee Atac 60-61-62-82-85-492-910. Sono in corso accertamenti e verifiche della Polizia locale di Roma Capitale. (Rer)