Difesa: Esercito, oltre 20.000 militari impegnati in patria e all'estero nel corso del 2019 (3)

- L'Esercito è inoltre intervenuto in occasione delle emergenze causate dal maltempo, in particolare a Pisa, tramite il rapido dispiegamento di uomini e mezzi, è stata contenuta la piena del fiume Arno. Grazie alle competenze specialistiche del comparto Forze speciali dell'Esercito è stato possibile procedere in sicurezza alla demolizione del ponte Morandi e facilitare così la ricostruzione della nuova struttura nella città di Genova. Da questo inverno poi le squadre di soccorso alpino sono impiegate sulle piste da sci delle Alpi e degli Appennini per garantire la sicurezza degli sciatori e degli escursionisti. Forte impulso ha riscosso il progetto “Caserme Verdi – per un Esercito all'avanguardia in un Paese moderno”, secondo cui è prevista la realizzazione e la riconversione delle basi preesistenti in grandi infrastrutture moderne, dotate di spazi per il tempo libero, disponibili anche per la popolazione civile su tutto il territorio nazionale. Un'attenzione particolare è stata inoltre rivolta al personale, ampliando la comunicazione interna, tramite l'utilizzo dei più diffusi strumenti informatici (app E-Info e Radio Esercito) e verificando il gradimento della sede di servizio attraverso indagini conoscitive individuali su un campione di circa 52.000 militari. Un impegno costante, caratterizzato dalla spiccata versatilità dei soldati dell'Esercito Italiano, in grado di operare con brevissimi tempi di preavviso sia sul territorio nazionale a supporto della popolazione in caso di emergenze di ogni tipo, sia all'Estero in contesti e in scenari complessi che richiedono una profonda preparazione e un addestramento costante. L'Esercito, un'Istituzione forte e coesa, sempre al servizio dei cittadini, nel pieno rispetto del motto "Noi ci siamo sempre". (Com)