Pa: Dadone a "Il Messaggero", statali, ricambio per 150 mila

- Nella manovra appena approvata le risorse per il rinnovo del contratto degli statali sono state portate a 3,4 miliardi. Per i sindacati sono ancora insufficienti. Il ministro della funzione pubblica Fabiana Dadone spiega in una intervista a "Il Messaggero" come intende procedere. "Abbiamo avviato una interlocuzione importante con i sindacati. A gennaio partirà il tavolo con l'obiettivo di sottoscrivere un memorandum utile al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Toccheremo i temi della formazione e della valorizzazione del personale, fino alla riclassificazione professionale peraltro già oggetto di confronto nella commissione paritetica all'Aran. Sarebbe utile inoltre rivedere il sistema di valutazione delle performance e rimediare a talune disparità presenti ancora tra i lavoratori pubblici e quelli privati". (segue) (Rin)