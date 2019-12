Pa: Dadone a "Il Messaggero", statali, ricambio per 150 mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è la possibilità che nel memorandum il governo si impegni a nuovi stanziamenti, magari in vista del Def di aprile. "Dipende da quanto tempo sarà necessario per la definizione del memorandum stesso e soprattutto dalle disponibilità che con il ministero dell'Economia saremo capaci di individuare. Non dimentichiamoci che abbiamo dovuto disinnescare le clausole di salvaguardia e al contempo tutelare i cittadini, le famiglie e le imprese con uno sforzo estremo". Secondo le stime del governo, i 3,4 miliardi garantirebbero aumenti del 3,5 per cento, ossia 95 euro lordi. Ma se lo stanziamento dovesse coprire anche altre voci come l'elemento perequativo, ossia i 20 euro per i redditi più bassi, allora dicono i sindacati gli aumenti sarebbero più bassi degli 85 euro dell'ultimo rinnovo. "Come si arrivò all'individuazione di quegli 85 euro è noto a tutti, le contingenze a volte la fanno da padrone, proprio come in questo momento. L'elemento perequativo intanto, come prevede la norma, è previsto fino alla sottoscrizione del nuovo contratto. Quindi questa somma è fatta salva nelle more del rinnovo e sarà poi assorbita nelle risorse già messe a disposizione. Lo sforzo dell'esecutivo è stato già considerevole". "Il mio impegno, - continua il ministro - come del resto quello del governo tutto, è di individuare, se ci saranno le condizioni, le risorse ulteriori o gli interventi normativi che permettano di incrementare l'aumento del contratto". In merito invece agli interventi come la defiscalizzazione degli aumenti chiesta dai sindacati, "vedremo con il ministero dell'Economia". (segue) (Rin)