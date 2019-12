Pa: Dadone a "Il Messaggero", statali, ricambio per 150 mila (3)

- L'ultimo rinnovo copriva il periodo 2016-2018. II nuovo contratto riguarda il triennio 2019-2021. Dadone spera in una fiorma entro il 2020. "Questo è il mio auspicio e quello dei sindacati. È per questo che abbiamo proposto la sottoscrizione di un memorandum. Ogni sforzo è utile per raggiungere il traguardo del rinnovo contrattuale entro questo anno". A proposito di disparità con il privato. Oggi i dipendenti pubblici ricevono ancora la buonuscita fino a 7 anni dopo il pensionamento. Il precedente governo ha introdotto il meccanismo dell'anticipo mediante un prestito bancario. "Lo schema di decreto è al parere del Consiglio di Stao, e stiamo provvedendo nel frattempo a concludere l'iter per la convenzione con Abi. Gli attori coinvolti sono diversi, ma contiamo di chiudere entro gennaio". La Corte Costituzionale, tuttavia, pur riconoscendo legittimo il ritardo del pagamento del Tfs-Tfr in caso di prepensionamento, ha invitato il governo a modificare le norme per il pagamento della buonuscita in caso di pensionamento ordinario eliminando l'attesa. "Intanto pensiamo a dare attuazione alla norma di cui appena detto, che era rimasta troppo a lungo lettera morta prima del nostro arrivo. Poi il governo, nella sua collegialità, potrà avviare ulteriori ragionamenti per migliorare le condizioni dei lavoratori e pensionandi pubblici". (segue) (Rin)