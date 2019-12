Pa: Dadone a "Il Messaggero", statali, ricambio per 150 mila (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le differenze tra privato e pubblico restano molte, non solo su contratti e Tfr. I dipendenti privati, per esempio, in caso di paternità hanno diritto a 7 giorni di congedo. Nel pubblico solo uno. "Abbiamo già provato ad allargare il numero di giorni. Cera un problema di coperture finanziarie. Tenteremo più avanti di trovare la quadratura del cerchio su una norma che è di civiltà, oltre che di buonsenso". Nei giorni scorsi il suo ministero ha dettato le linee guida per la valutazione dei dipendenti pubblici. "Preciso che è solo una delle possibili best practice che le linee guida suggeriscono alle amministrazioni. L'opzione nasce dall'idea che la soddisfazione professionale e l'attaccamento all'amministrazione per cui si lavora non scaturiscano solo da un riconoscimento di mero carattere economico". Il ministro ha deciso di tornare indietro sulle impronte per i furbetti del cartellino decise dal suo predecessore. Le false attestazioni di presenza non sono più una emergenza. "Non lo sono mai state, - precisa - se vogliamo usare il significato giusto della parola 'emergenza'. Io tengo sempre presente un esempio di imprenditoria privata molto valido, diciamo pure tra i più validi in Italia, che è quello dei Ferrero. Non so esattamente se lì fanno così, ma conoscendo il modello di organizzazione, credo che se scoprono un dipendente che fa il furbo, oltre agli interventi disciplinari, si chiedano perché sia successo. Questo né il mio predecessore né altri lo hanno fatto. Invece un datore di lavoro deve chiedersi il perché". (segue) (Rin)