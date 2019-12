Pa: Dadone a "Il Messaggero", statali, ricambio per 150 mila (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allora - aggiunge Dadone - l'emergenza vera è quella di uno Stato che non ha mai messo i propri dipendenti nelle condizioni di fare il proprio dovere con soddisfazione. Dopodiché è chiaro che chi sbaglia va punito senza alcuna clemenza, però valorizzare chi lavora bene significa anche prosciugare il brodo di coltura in cui attecchiscono gli abusi". Negli ultimi anni i dipendenti pubblici sono stati indicati come fannulloni o come furbetti. "Per lungo tempo, in passato, abbiamo visto un approccio esclusivamente critico nei confronti dell'impiego pubblico. Molti dei governi passati hanno cavalcato il malcontento verso la qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni, orientandolo contro le persone che vi lavorano. Per me questo è il momento giusto per virare e fare ciò che è giusto. Come già detto, sarebbe opportuno che il memorandum prevedesse anche impegni per una maggiore parità di trattamento tra dipendenti privati e pubblici". (segue) (Rin)