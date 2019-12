Pa: Dadone a "Il Messaggero", statali, ricambio per 150 mila (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 secondo le stime lasceranno la pubblica amministrazione 150 mila dipendenti che dovranno essere sostituiti. "La cifra potrebbe essere quella. Stiamo provvedendo a rivedere i bandi di concorso per permettere una profilazione più puntuale e soprattutto più rispondente alle esigenze delle amministrazioni, dei cittadini e delle imprese. Vogliamo assumere più ingegneri, architetti o informatici. Abbiamo già inserito una norma nel Milleproroghe per permettere a tutte le amministrazioni di usare dei bandi di concorso standard per accelerare le procedure. Il prossimo anno prevediamo concorsi per migliaia di posti. Voglio incentivare l'ingresso dei giovani, ma anche la valorizzazione di professionalità ed esperienze maturate fuori dalla Pa. Punto inoltre a definire meccanismi di incentivazione dell'incontro tra domanda e offerta soprattutto attraverso il canale universitario", ha concluso Dadone. (Rin)