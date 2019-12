Credito: Patuelli (Abi) a "Il Sole 24 Ore", lo sforzo fatto dal settore è gravoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Carige, oggi Bari: per le banche italiane anche il 2019 si chiude con un intervento spintaneo a sostegno di un altro istituto in crisi. "Quando norme e condizioni costringono le banche a investimenti di salvataggio, lo sforzo subito è gravoso", commenta a "Il Sole 24 Ore" Antonio Patuelli. Tradotto: l'umore non è buono, ma anche questa volta non c'era alternativa. "Ma ora speriamo davvero che sia l'ultima", - osserva il presidente -. Di più non possiamo fare". Su Bari siamo alla cronaca di una crisi annunciata e tollerata a lungo, sembrerebbe. Non a caso c'è chi punta il dito contro la Vigilanza. "Premesso che non dispongo di elementi riservati, ricordo che dal 4 novembre 2014 sussiste la Vigilanza unica sul settore bancario in capo alla Bce, che la esercita direttamente sugli istituti maggiori e indirettamente su tutti gli altri. Infatti può anche avocare a sé il controllo su qualsiasi banca. Avrà un significato il fatto che in questi anni Francoforte non abbia avocato a sé la vigilanza su Bari, è un segnale di fiducia verso la Banca d'Italia di cui bisogna tenere conto prima di arrivare a improvvisate conclusioni. Inoltre leggo di una serie molto ampia e diversificata di inchieste giudiziarie già aperte su Bari, e queste saranno determinanti nel capire che cosa sia successo". (segue) (Rin)