Credito: Patuelli (Abi) a "Il Sole 24 Ore", lo sforzo fatto dal settore è gravoso (2)

- Sta anche per partire una nuova commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. "Il mondo delle banche è da sempre il più normato e vigilato, deve essere assolutamente trasparente, una casa di vetro pur con le riservatezze che le attività finanziarie impongono. La storia italiana ci ricorda numerosi casi di commissioni sulle banche, dalla Sindona al caso Giuffrè. Sono fortemente convinto che la premessa di ogni attività economica deve essere sempre un'alta sensibilità etica, un impegno per la legalità e la lotta continua a ogni forma di illecito e di evasione fiscale". L'ultima commissione è di appena due anni fa. "Bene. Vuol dire che quella nuova non opererà incominciando da zero ma con due vantaggi: i documenti prodotti dalla Commissione Casini e dalle molte motivate sentenze che intanto hanno emesso diversi tribunali, chiarendo non poco vicende di crisi bancarie". Tornando alla Popolare di Bari, "vorrei premettere che l'investimento del Fondo interbancario è reso possibile dalla sentenza del Tribunale Ue del marzo scorso che ne riconosce la natura privata, e poi che è connesso alla conversione in legge del decreto che autorizza l'intervento dello Stato. Riguardo alla sua domanda, gli ultimi anni ci hanno dimostrato che il rilancio di un'azienda bancaria è possibile al pari di quelle industriali". (segue) (Rin)