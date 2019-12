Credito: Patuelli (Abi) a "Il Sole 24 Ore", lo sforzo fatto dal settore è gravoso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll timore è che le risorse stanziate per Bari siano a fondo perduto. "Lo erano quelle destinate alle quattro banche del centro Italia andate in risoluzione quattro anni fa. Oggi su Carige e domani su Bari, il Fondo avrà in mano delle quote azionarie: non è una differenza da poco". Per l'ex Popolare, e altri istituti dell'area, si torna a parlare di Banca del Sud. "Il Sud Italia non può essere considerato periferia dell'Europa e quindi merita maggiori possibilità di intervento che ne accelerino lo sviluppo. Ma devono essere compatibili con le norme europee, e con le regole di un mercato che funziona dovunque con le stesse regole". Poi il presidente si sofferma sullo stato di salute dell'industria bancaria in questa fine 2019. Il settore pare maturo. "Maturo sì, ma anche molto vitale come peraltro dimostra il recente contratto di lavoro negoziato in grande concordia dalla delegazione del comitato Affari sindacali e del lavoro dell'Abi presieduto da Salvatore Poloni. I dati sono pubblici e ci parlano di una redditività stabile nonostante un quadro economico e politico assai complesso, dalla Brexit alle crisi nel bacino mediterraneo, ma il settore non è fermo. Le banche sono tutte diverse e in concorrenza tra di loro e stanno investendo molto in innovazione, hanno differenziato molto i modelli di business senza smettere di fare credito e fornire servizi parabancari in competizione anche con soggetti extra bancari". (segue) (Rin)