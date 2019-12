Credito: Patuelli (Abi) a "Il Sole 24 Ore", lo sforzo fatto dal settore è gravoso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla possibilità di nuove fusione nel 2020, "in termini teorici il dibattito è molto aperto, se guardiamo ai fatti l'Italia è il paese che nei 5 anni di unione bancaria ha realizzato più aggregazioni di chiunque altro. E ha il numero di gruppi e banche indipendenti più ridotto rispetto alla popolazione". La Bce finora ha spinto molto a parole e bloccato nei fatti. "La linea di Andrea Enria è nettamente in correzione di talune asperità passate della signora Nouy, quindi una rivisitazione è in atto, lo vedo, lo percepisco. C'è chiaramente la volontà di ragionare senza dogmatismi sull'esperienza di questi anni". Vale anche per le norme sul bail in, che proprio domani compiono quattro anni. "Vale la pena di fare uno sforzo e abolirlo: è uno spauracchio inefficace. Che tra l'altro contrasta anche con la Costituzione anche della Repubblica italiana, che prevede la tutela del risparmio anche sopra i 100mila euro". Una ultima riflessione sulla Bce senza Draghi. "La Bce di oggi è un'aquila bicipite, dove l'unione monetaria è disgiunta da quella bancaria. Sulle politiche monetarie il presidente Draghi ha sempre fatto il possibile e l'immaginabile, quindi la sua assenza da Francoforte non impedirà che le sue linee vengano proseguite, come sta già avvenendo. E dal 1° gennaio il vertice sarà rafforzato dal qualificato arrivo di Fabio Panetta, che ha tutte le competenze e la sensibilità per contribuire a far dialogare i due corpi della Bce", ha concluso Patuelli. (Rin)