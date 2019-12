Puglia: oggi Emiliano a Valenzano (Ba) per stabilizzazione personale Innovapuglia

- Oggi, alle ore 10, presso la sede di Valenzano (Ba), in strada prov.le per Casamassima - km.3, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presenzierà insieme al cda di Innovapuglia Spa, alla sottoscrizione dei contratti di stabilizzazione a tempo indeterminato per 23 lavoratori della società "in house" della Regione. (Ren)