Umbria: Terza Commissione approva Piano programmazione scolastica e offerta formativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Terza commissione consiliare dell'Umbria, presieduta da Eleonora Pace, ha approvato a maggioranza il Piano della programmazione scolastica e dell’offerta formativa per l’anno 2020-2021. Hanno votato a favore i consiglieri di maggioranza (Pace-FdI, Fioroni, Peppucci, Alessandrini e Mancini-Lega), mentre si sono astenuti i consiglieri di minoranza (Bettarelli e Meloni-Pd, Fora-Patto civico per l’Umbria). L’atto sarà in Aula il prossimo 10 gennaio, relatore di maggioranza la presidente Pace, per la minoranza Fora. L'assessore regionale Paola Agabiti ha illustrato ai membri della Commissione le decisioni prese dalla Giunta regionale dopo aver valutato i piani predisposti dalle Province e sentito il parere dell'Ufficio scolastico regionale circa l'opportunità di istituire nuovi indirizzi formativi nonché circa la disponibilità di risorse e personale, stabilite dal Miur, per l'eventuale attivazione di nuovi corsi. “La Giunta – ha spiegato Agabiti – ha tra le priorità il rispetto delle esigenze dei territori nella delicata materia della formazione e istruzione dei giovani. Le istanze territoriali devono tuttavia essere contemperate con le risorse a disposizione degli organismi scolastici ministeriali nella cornice legislativa indicata”. Per quanto riguarda la Programmazione della rete scolastica per l’anno 2020-2021 non ci saranno modifiche sostanziali in provincia di Perugia mentre in provincia di Terni è stato stabilito il mantenimento in deroga dell’autonomia dell’Istituto omnicomprensivo di Amelia. (segue) (Ren)