Umbria: Terza Commissione approva Piano programmazione scolastica e offerta formativa (2)

- In merito all'offerta formativa in provincia di Perugia il liceo statale “Plinio il giovane” di Città di Castello chiedeva un nuovo indirizzo formativo “Liceo musicale” e l’Istituto “Da Vinci” di Umbertide un nuovo indirizzo “Liceo scientifico sportivo”, ma l’Ufficio scolastico regionale ha ribadito che il Ministero ne consente uno per provincia nonostante in Umbria, eccezionalmente, ve ne siano già due per provincia: un liceo musicale a Perugia e un altro a Città della Pieve, così come sono già attivi due licei sportivi, uno a Foligno e uno a Gubbio. Da qui il parere non favorevole. Con un emendamento sollecitato dai consiglieri Mancini e Bettarelli è stato aggiunto per iscritto l’impegno a rivalutare le due situazioni, rispettivamente Città di Castello e Umbertide, per il successivo anno scolastico 2021-22. Sarà anche avviato un tavolo di confronto per approfondire altre situazioni come, dietro sollecitazione del consigliere Fora, quella relativa all’Istituto omnicomprensivo di Cascia che chiede un indirizzo enogastronomico e alberghiero e che ha intanto ottenuto l’istituzione in via sperimentale di una sezione distaccata dell’”Alberghiero” di Spoleto presso l’Ipsia di Cascia, in considerazione delle peculiarità della zona, un’area interna con forte vocazione turistica e la necessità di garantire la sopravvivenza dei centri colpiti dal sisma. Via libera anche ai corsi serali per adulti nel campo della moda, dell’artigianato e della sanità presso il professionale “Orfini” di Foligno, auspicando in un congruo numero di iscrizioni e soprattutto nella disponibilità di personale che dovrà essere assegnata dal Miur. (segue) (Ren)