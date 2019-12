Umbria: Terza Commissione approva Piano programmazione scolastica e offerta formativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Terni: parere favorevole per l’indirizzo “Biotecnologie ambientali” presso l’Istituto omnicomprensivo di Amelia. Via libera ai corsi serali dell’indirizzo enogastronomico e alberghiero al professionale di Orvieto e per i corsi serali presso l’Istituto “San Gallo” di Terni, così come al corso serale di Manutenzione e assistenza tecnica presso l’Ipsia “Pertini” di Terni, subordinati all’assegnazione degli organici da parte del Ministero (Miur). Parere invece non favorevole per il liceo musicale al professionale di Orvieto, mancano le risorse per assegnare gli organici, e ai “servizi culturali dello spettacolo” presso l’Ipsia “Pertini” di Terni. Su indicazione delle Province sono stati anche soppressi 22 indirizzi formativi attuati in passato ma non attivi da tre o più anni. (Ren)