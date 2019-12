Corea del Sud: nuova incriminazione per l’ex ministro della Giustizia Cho (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori della Corea del Sud hanno chiesto il 22 dicembre alla magistratura di emettere un mandato d’arresto per l’ex ministro della Giustizia Cho, sospettato anche di aver abusato del suo ruolo per interrompere una indagine presidenziale su un ex sindaco di Busan. I fatti contestati a Cho risalgono al 2017, quando l’ex ministro era segretario presidenziale per gli Affari civile. Il sospetto è che Cho abbia ordinato in quell’occasione di sospendere una ispezione speciale a carico dell’ex sindaco di Busan Yoo Jae-soo, arrestato questo mese con l’accusa di corruzione, nonostante a suo carico sussistessero indizi sostanziali. (segue) (Git)