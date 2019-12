Corea del Sud: nuova incriminazione per l’ex ministro della Giustizia Cho (6)

- L’Ufficio del procuratore supremo della Repubblica di Corea è un’organizzazione prosecutoria formalmente dipendente dal ministero della Giustizia, ma che dispone del potere esclusivo di aprire e chiudere le indagini, e di formalizzare capi d’accusa. Dati i suoi vasti poteri, l’organizzazione, che funge anche da organo di rappresentanza nazionale dei procuratori, è talvolta paragonata al Federal Bureau of Investigation (Fbi) statunitense. Il dibattito in merito alla riduzione dei vasti poteri goduti dalla pubblica accusa in Corea del Sud è oggetto da tempo di dibattito politico; la scelta dei tempi da parte del presidente Moon lo ha però esposto a durissime critiche: il presidente socialdemocratico si è infatti insediato al governo dopo una serie di scandali giudiziari abbattutisi sul suo predecessore – la presidente Prak geun-hye – e su suoi avversari politici di primo piano, senza che l’attuale presidente avesse alcunché da eccepire in merito ai vasti poteri della pubblica accusa sudcoreane. (segue) (Git)