Energia: Singapore punta ad affermarsi come hub asiatico del gnl

- Singapore ha accelerato gli sforzi tesi ad affermarsi come principale hub logistico regionale per il gas naturale liquefatto (gnl), in risposta alla rapida crescita della domanda di tale combustibile da parte della Cina, dell’India e delle economie del Sud-est asiatico. Il mese scorso il governo della città-Stato ha espresso interesse per la realizzazione di un secondo terminale per il gnl, che potrebbe essere utilizzato per partizionare grandi carichi di gnl da distribuire nella regione. Il nuovo terminale “realizzerebbe l’obiettivo di affermare Singapore come hub per il commercio del gnl nella regione asiatica”, secondo Robert Sims, responsabile della ricerca di gas e gnl per l’Asia-Pacifico presso la società di consulenza energetica Wood Mackenzie. Lo scorso anno Giappone, Cina, Corea del Sud e India sono stati i principali importatori mondiali di gnl, mentre Qatar e Australia sono stati i principali esportatori. (segue) (Git)