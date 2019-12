Energia: Singapore punta ad affermarsi come hub asiatico del gnl (2)

- La domanda di gnl asiatica è in rapido aumento. Due organizzazioni giapponesi hanno annunciato il mese scorso che investiranno sino a 400 miliardi di yen (3,7 miliardi di dollari) in un progetto russo per l’estrazione del gas naturale nel Circolo artico. L’investimento rafforzerà le fonti di approvvigionamento energetico del Giappone, e potrebbe contribuire al miglioramento delle relazioni bilaterali tra Mosca e Tokyo. Il colosso commerciale giapponese Mitsui & Co e Japan Oil, Gas and Metals National Corp (Jogmec), compagnia affiliata allo Stato giapponese, acquisteranno entrambe una quota del progetto Arctic Lng2, della compagnia russa Novatec. Il progetto, nella penisola di Yamal, dovrebbe divenire operativo nel 2023, e giungere ad una produzione annua di 19,8 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (gnl). Il governo giapponese sostiene la cooperazione economica con la Russia, nella speranza di agevolare la firma di un trattato di pace tra i due paesi. A Tokyo l’investimento nel progetto di Novatek, cui partecipano anche la compagnia francese Total e due aziende di Stato cinesi, desta però incognite in termini di profittabilità. (segue) (Git)