Energia: Singapore punta ad affermarsi come hub asiatico del gnl (3)

- Mitsui Osk Linesintende più che raddoppiare la propria flotta di navi per la rigassificazione del gas naturale liquefatto (gnl), una alternativa a basso costo ai terminali onshore per l’importazione, con l’obiettivo di attingere al boom delle centrali termoelettriche a gnl nella regione del Sud-est asiatico. Il colosso giapponese dei trasporti marittimi si doterà di altre sei unità flottanti di stoccaggio e rigassificazione (Fsru), portando il totale a 10 entro il 2025. Entro quell’anno, Mitsui intende ampliare la propria flotta di navi per il gnl da 90 a 110 vascelli, con un investimento complessivo sino a 940 milioni di dollari. (segue) (Git)