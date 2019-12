Energia: Singapore punta ad affermarsi come hub asiatico del gnl (4)

- Il Sud-est asiatico, alle prese con un rapido aumento della domanda di energia elettrica, è un mercato rovente per le centrali elettriche a gnl. Il presidente e amministratore delegato di Mitsui Osk, Junichiro Ikeda, ha dichiarato che ci sono “da 10 a 20 progetti noti” in paesi come Thailandia e Filippine che potrebbero essere serviti dalla navi Fsru. Un vantaggio di queste navi rispetto ai terminali fissi è il loro minor costo di realizzazione, pari a circa un terzo, dal momento che non richiedono l’acquisizione di terreno sulla costa e la posa di fondamenta. I vascelli Fsru richiedono anche tempi di costruzione relativamente brevi, in media due o tre anni in meno rispetto ai terminali fissi. (Git)