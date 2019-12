Hong Kong: Polizia mette in guardia manifestanti contro atti violenti a Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha lanciato un avvertimento ai manifestanti a non commettere atti violenti in occasione delle manifestazioni pubbliche durante i festeggiamenti di capodanno. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "La polizia non tollererà alcun atto violento e adotterà misure risolute per proteggere la vita e la proprietà delle persone", ha detto Tsang Fan-hon, sovrintendente dell'isola di Hong Kong, in una conferenza stampa. "Se si verificheranno incidenti violenti, la polizia potrà sospendere la manifestazione [...] e dispiegare un livello di forza adeguato per fermare (tali atti)", ha aggiunto il funzionario. Negli ultimi due giorni, la polizia ha arrestato 31 uomini e tre donne di età compresa tra 13 e 50 anni, per reati tra cui l'assemblea illegale e l'aggressione a un agente di polizia. (segue) (Cip)