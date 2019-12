Hong Kong: Polizia mette in guardia manifestanti contro atti violenti a Capodanno (3)

- La polizia di Hong Kong ha guadagnato un totale di 17,3 milioni di dollari in indennità durante gli ultimi sei mesi di proteste anti-governative: lo riferiscono i dati del governo, secondo cui le indennità relative ai pasti e al lavoro straordinario sono state in aggiunta alla retribuzione ordinaria da quando le proteste si sono intensificate a giugno. Le proteste hanno richiesto schieramenti di poliziotti antisommossa che hanno spesso dovuto sparare gas lacrimogeni per disperdere la folla. (segue) (Cip)