Hong Kong: ad Lam, riparazione semafori città è costata oltre 3,8 milioni di dollari

- L'amministratore delegato della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato che riparare i semafori danneggiati dai manifestanti in città negli ultimi mesi è costato al governo oltre 30 milioni di dollari di Hong Kong (3,85 milioni di dollari statunitensi). Lam ha affermato che oltre cinquemila lampade e 100 sensori crepuscolari sono stati sostituiti, una quantità di ricambi che in situazioni ordinarie sarebbe bastato per un decennio di manutenzioni. "Durante i disordini che sono persistiti per più di sei mesi, il vandalismo sfrenato da parte dei manifestanti nelle strutture di trasporto ha gravemente colpito i pendolari", ha affermato Lam in una visita al Dipartimento dei servizi elettrici e meccanici e al Dipartimento dei trasporti del governo dell'ex colonia britannica. Da giugno, circa 750 set di giunzioni segnalate in tutta Hong Kong sono stati vandalizzati oltre 1.400 volte. A partire da ieri, tutti i semafori danneggiati hanno ripreso a funzionare grazie agli sforzi dei riparatori. (segue) (Cip)