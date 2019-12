Taiwan: elezioni presidenziali, Tsai aumenta vantaggio nei sondaggi (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non a caso, l’annuncio del ritiro di Gou è stato immediatamente rilanciato dai media di Stato cinesi. L’uscita di scena del fondatore di Foxconn dal complicato palcoscenico elettorale di Taiwan coincide anche con un frangente assai delicato della diplomazia taiwanese: proprio lunedì, infatti, le Isole Salomone – un piccolo Stato insulare del Pacifico – hanno troncato le relazioni diplomatiche con Taipei, in favore di quelle con la Cina continentale. Si sono così ridotti a 16 i paesi che ancora riconoscono la statualità di Taiwan, e che vi intrattengono relazioni diplomatiche formali. Secondo la stampa internazionale, la decisione delle Isole Salomone ha suscitato immediate critiche dagli Stati Uniti e ha persino suscitato moti indipendentisti in una delle principali province insulari del paese. (Cip)