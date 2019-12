Giappone: ex presidente Renault-Nissan Ghosn in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente dell’alleanza automobilistica Carlos Ghosn, arrestato in Giappone a novembre 2018 con l’accusa di gravi reati finanziari, ha lasciato Tokyo, dove scontava un rigido regime di libertà vigilata, ed è arrivato in Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui l’ex presidente di Nissan è atterrato nel paese nativo dei suoi genitori domenica sera. Non è ancora chiaro se Ghosn abbia violato i termini della libertà vigilata, oppure se questi ultimi siano stati significativamente allentati dalle autorità giudiziarie giapponesi. Fonti della Corte distrettuale di Tokyo citate dall’agenzia affermano però che nessuna modifica è stata introdotta nel regime di custodia di Ghosn, che potrebbe aver lasciato il Giappone senza permesso. Junichiro Hironaka, uno degli avvocati dell’uomo d’affari, ha rifiutato per ora di rilasciare alcuna dichiarazione. Il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” ha citato una fonte anonima secondo cui Ghosn sarebbe fuggito dal Giappone, perché non ritiene di poter ottenere un giusto processo dalle autorità giudiziarie di quel paese. (segue) (Git)