Giappone: indice azionario Nikkei archivia miglior chiusura di fine anno dal 1990

- L’indice azionario giapponese Nikkei ha chiuso il 2019 con un guadagno complessivo del 18 per cento, il miglior risultato dal 1990. La giornata di contrattazioni di ieri – l’ultima del 2019 – si è conclusa però con un calo dell’indice di 181.10 punti (-0,76 per cento rispetto alla chiusura di venerdì), dovuta alla vendita dei detentori di titoli per bloccare i guadagni in vista delle festività giapponesi di inizio anno. L’indice Topix, ha ceduto invece 11,82 punti (-0,68 per cento). Gli indici azionari giapponesi hanno registrato forti guadagni nell’ultima parte del 2019, per effetto dell’accordo commerciale provvisorio tra Stati Uniti e Cina e dei tagli ai tassi di riferimento operati dalla Federal Reserve statunitense. (segue) (Git)