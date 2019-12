Giappone: indice azionario Nikkei archivia miglior chiusura di fine anno dal 1990 (2)

- La Banca del Giappone (Boj) ha mantenuto invariata la propria politica monetaria ultra-espansiva lo scorso 19 dicembre, nonostante i segnali di rallentamento dell’economia nazionale seguiti all’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, lo scorso ottobre. Il consiglio direttivo della Banca ha stabilito, al termine di un incontro di due giorni, di confermare il tasso di interesse a breve termine a meno 0,1 per cento, e di orientare i tassi a lungo termine verso lo zero per cento. La Banca proseguirà inoltre il suo vasto programma di acquisto di asset. Il sondaggio trimestrale Tankan pubblicato dalla Boj venerdì scorso fotografa un peggioramento del clima di fiducia per le grandi imprese manifatturiere per il quarto trimestre consecutivo, vicino ai minimi da sette anni. (segue) (Git)