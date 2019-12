Giappone: indice azionario Nikkei archivia miglior chiusura di fine anno dal 1990 (4)

- L’indice degli ordinativi di macchinari in Giappone ha registrato un calo per il quarto mese consecutivo ad ottobre, a segnalare una potenziale battuta d’arresto dell’economia di quel paese nel quarto trimestre, per effetto del rallentamento della domanda estera e domestica e dei consumi. L’indice core degli ordinativi di macchinari ha registrato una contrazione dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente, nonostante le aspettative di un aumento espresse dagli economisti. Il Giappone non registrava quattro mesi consecutivi di calo degli ordinativi di macchinati da gennaio 2009. La spesa in conto capitale si era mantenuta in territorio positivo nei precedenti trimestri, alimentata da investimenti in nuovi macchinari e automazione per effetto della contrazione della forza lavoro. La politica giapponese conta su una solida spesa per gli investimenti a sostegno della domanda, per colmare gli effetti distorsivi causati all’economia nazionale dal calo della domanda estera e dall’aumento della tassazione sui consumi. (segue) (Git)