Giappone: indice azionario Nikkei archivia miglior chiusura di fine anno dal 1990 (5)

- Il governo del Giappone ha rivisto al rialzo la crescita economica nel terzo trimestre del 2019. Secondo l’ufficio di gabinetto giapponese, il prodotto interno loro della terza economia mondiale è cresciuto ad un tasso annuo destagionalizzato dell’1,8 per cento tra luglio e settembre, superiore di due decimi di punto alla stima precedente, e un’accelerazione dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente. L’accelerazione è stata attribuita dal governo giapponese a un aumento degli investimenti: nel terzo trimestre la spesa in conto capitale è aumentata in Giappone dell’1,8 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. I consumi privati, che rappresentano oltre la metà dell’economia giapponese, sono aumentati dell0 0,5 per cento, un decimo di punto in più rispetto alla lettura iniziale. Il governo prevede però una brusca frenata dei consumi tra ottobre e dicembre, a seguito dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. (segue) (Git)