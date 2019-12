Giappone: ex presidente Nissan Ghosn, in Libano per “evitare persecuzione politica”

- L’ex presidente dell’alleanza automobilistica Carlos Ghosn, arrestato in Giappone a novembre 2018 con l’accusa di gravi reati finanziari, ha confermato attraverso una nota diffusa da suoi rappresentarsi aver lasciato il Giappone, dove si trovava in regime di libertà vigilata, e di trovarsi in Libano. Ghosn non ha precisato in che modo abbia lasciato il Giappone: ha però dichiarato che la sua volontà non è sottrarsi alla giustizia, ma evitare “l’ingiustizia e la persecuzione politica” cui a suo dire l’avrebbero sottoposto le autorità giudiziarie giapponesi. “Ora mi trovo in Libano, e non sarò più tenuto ostaggio da un sistema giudiziario truccato, dove vige la presunzione di colpevolezza, la discriminazione è imperante, e i basilari diritti umani vengono negati, in flagrante violazione degli obblighi legali assunti dal Giappone sotto il diritto internazionale e dei trattati che (quel paese) è vincolato a rispettare”, recita la nota di Ghosn. (segue) (Git)