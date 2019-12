Giappone: ex presidente Nissan Ghosn, in Libano per “evitare persecuzione politica” (4)

Tokyo, 31 dic 05:57 - (Agenzia Nova) - Gli avvocati difensori di Carlos Ghosn, arrestato a novembre dello scorso anno con l’accusa di gravi reati finanziari, hanno rinnovato nelle scorse settimane le loro critiche nei confronti del sistema giudiziario del Giappone, e in particolare delle procedure relative alla pubblica accusa. Gli avvocati hanno ribadito la determinazione di Ghosn a combattere le accuse a suo carico. La nota diffusa dagli avvocati di Ghosn afferma che il loro assistito è stato sottoposto a una serie di pratiche discutibili durante gli oltre 100 giorni trascorsi agli arresti, prima del rilascio su cauzione. Ghosn, però, “è determinato a combattere vigorosamente queste accuse infondate”, e “attende ‘opportunità di ristabilire la verità dei fatti e riunirsi alla sua famiglia”. (segue) (Git) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Gli avvocati difensori di Carlos Ghosn, arrestato a novembre dello scorso anno con l’accusa di gravi reati finanziari, hanno rinnovato nelle scorse settimane le loro critiche nei confronti del sistema giudiziario del Giappone, e in particolare delle procedure relative alla pubblica accusa. Gli avvocati hanno ribadito la determinazione di Ghosn a combattere le accuse a suo carico. La nota diffusa dagli avvocati di Ghosn afferma che il loro assistito è stato sottoposto a una serie di pratiche discutibili durante gli oltre 100 giorni trascorsi agli arresti, prima del rilascio su cauzione. Ghosn, però, “è determinato a combattere vigorosamente queste accuse infondate”, e “attende ‘opportunità di ristabilire la verità dei fatti e riunirsi alla sua famiglia”. (segue) (Git)