Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- La Sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla Celebrazione dei Vespri e del Te Deum presieduta dal Santo Padre Francesco.Basilica papale di San Pietro, Città del Vaticano. Ore 17- La Sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa a "La Festa di Roma - Capodanno 2020", Circo Massimo. Ore 23- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla manifestazione We Run Rome, stadio delle Terme di Caracalla. Ore 14- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla Festa di Roma, Circo Massimo. Ore 21REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato in occasione delle festività visita la Centrale operativa dell'Ares 118. L'evento si svolge presso la Centrale operativa dell'Ares 118 in via Portuense 240 a Roma. A seguire alle ore 14.30 l'Assessore D'Amato visita la centrale Operativa del Numero Unico per le Emergenze - Nue 112 presso via Laurentina 631 a Roma. Ore 13,30(Rer)