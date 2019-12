Senago: esplosione in appartamento, sei persone coinvolte (2)

- (segue) L'Areu Lombardia in una nota fa sapere che dalla valutazione delle sei persone rimaste coinvolte nell'esplosione in appartamento a Senago, risulta che M. A., la donna di vent'anni, ha riportato ustioni di secondo grado agli arti inferiori. C. S., la donna di 59 anni a cui è caduto addosso l'armadio, è solo contusa. Le restanti quattro persone, invece, rifiutano il trasporto in ospedale. Sul posto - riferisce il 118 - sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. (Rem)