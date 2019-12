Aerospazio: produttore di Canadarm acquistato da investitori canadesi per un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una società di investimento con sede a Toronto ha siglato un accordo da 1 miliardo di dollari canadesi (circa 765 milioni di dollari statunitensi) per acquistare la società canadese Mda di tecnologia spaziale dei satelliti Radarsat di osservazione della Terra e dei meccanismi robotici Canadarm sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Un consorzio guidato da Northern Private Capital con il sostegno finanziario dell'ex amministratore delegato del BlackBerry, Jim Balsillie, acquisirà tutte le operazioni canadesi e la britannica MacDonald Dettwiler & Associates. Il gruppo afferma che la sede centrale della Mda tornerà in Canada, dove impiega oltre 1.900 persone. Canadarm è il braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale che ha svolto un ruolo vitale nell'assemblaggio e nella riparazione della Iss e ha servito il Programma Shuttle della Nasa per 30 anni. (Res)