Usa-Ucraina: Pompeo incontrerà Zelensky alla vigilia del possibile processo di impeachment

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev all'inizio del mese prossimo. Lo ha annunciato oggi, 30 dicembre, il dipartimento di Stato che prepara il terreno per un incontro diplomatico attesissimo e politicamente sensibile alla vigilia del possibile processo di impeachment al Senato del presidente Usa Donald Trump. L'incontro di Pompeo con Zelensky si svolgerà durante la prima tappa di un tour multinazionale di cinque giorni dal segretario attraverso l'Europa orientale e l'Asia centrale, durante il quale è programmato anche un viaggio in Bielorussia, Kazakistan, Uzbekistan e Cipro. Ma l'incontro di Zelensky, previsto per il 3 gennaio, giunge nello stesso giorno in cui torneranno a Washington i senatori statunitensi dopo la pausa delle vacanze, con i leader del Congresso che continueranno a negoziare i termini per il processo di impeachment del presidente in riferimento alle accuse legate alla sua condotta nei confronti dell'Ucraina. La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, non ha ancora trasmesso al leader della maggioranza del Senato Mitch McConnell i due articoli di impeachment che sostengono che Trump ha abusato del suo potere e ostacolato il Congresso. (Was)