Usa: giudice respinge causa del vice di Bolton su testimonianza nel caso Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha respinto la causa avanzata da Charles Kupperman, vice dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, per determinare se avesse potuto testimoniare durante le indagini di impeachment della Camera dei rappresentanti Usa. Kupperman aveva presentato una denuncia in ottobre dopo essere stato citato in giudizio dalla commissione Intelligence della Camera, ma la Casa bianca ha impedito di rispettare in mandato di comparizione della commissione. Kupperman aveva chiesto ad un giudice di stabilire se avesse dovuto testimoniare davanti alla commissione o no ma sia la Camera dei rappresentanti che l'amministrazione Trump hanno chiesto di respingere la causa per vari motivi. Il giudice Richard Leon ha così ordinato di archiviare il caso. (Was)