Usa: stampa, fondatore di Blackwater Erik Prince avrebbe violato sanzioni su Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erik Prince, un importante sostenitore repubblicano e fondatore della società di sicurezza Blackwater, è stato deferito al dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per possibili violazioni delle sanzioni legate al suo recente viaggio in Venezuela per un incontro con un alto consigliere del presidente Nicolas Maduro. Lo hanno riferito alla stampa Usa due funzionari statunitensi, specificando che non c'è alcuna indicazione che Prince, la cui sorella è la segretaria all'Istruzione Betsy DeVos, sarà sanzionato per l'incontro del mese scorso a Caracas con la vicepresidente del Venezuela Delcy Rodriguez. Poco è stato rivelato sul viaggio a sorpresa di Prince a Caracas il mese scorso, ma la semplice presenza in Venezuela di un uomo d'affari con legami di vecchia data con l'establishment della sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha sollevato interrogativi sul fatto che fosse lì per aprire un canale segreto di ritorno a Maduro per conto dell'amministrazione Trump, cosa che il dipartimento di Stato nega strenuamente. (Was)