Sicurezza: Microsoft accusa hacker collegati a Corea del Nord di tentato furto di dati

- Microsoft sostiene che due hacker con presunti legami con la Corea del Nord abbiano preso di mira migliaia di impiegati universitari, governativi e non solo nel tentativo di rubare dati sensibili. In una causa intentata all'inizio del mese in Virginia, il produttore di software afferma che gli imputati gestiscono una rete di spionaggio e furti informatici chiamata "Tallio". "Le identità e le posizioni precise di coloro che stanno dietro l'attività sono generalmente sconosciute, ma sono state collegate da molti nella comunità della sicurezza ai gruppi di hacker della Corea del Nord", affermano gli avvocati Microsoft, riprese dell'emittente "Cbs News". Il tallio è una rete di siti web, domini e computer che i presunti hacker utilizzano per infiltrarsi negli account degli utenti Microsoft, secondo la società. Secondo la compagnia informatica viene utilizzata una tecnica di "spearphishing" per fare leva su informazioni sensibili da parte di dipendenti di gruppi di riflessione e funzionari governativi che lavorano su questioni di proliferazione nucleare. (Was)