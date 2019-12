Medio Oriente: Pompeo difende raid Usa in Iraq e Siria durante telefonata con Guterres

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha difeso durante una telefonata con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres i raid aerei statunitensi in Iraq e Siria condotti in risposta ad alcuni attacchi di milizia filo-iraniane. Lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, in un comunicato stampa. "Il segretario Pompeo ha discusso con il segretario generale Guterres dei recenti attacchi in Iraq che hanno portato alla tragica morte di un cittadino americano e messo a rischio molte altre vite statunitense. Il segretario ha ribadito che le azioni difensive intraprese dagli Stati Uniti in risposta miravano a dissuadere Iran", ha dichiarato Ortagus in una dichiarazione. Domenica, 29 dicembre, l'aviazione statunitense ha condotto attacchi aerei in Iraq contro diverse strutture legate alle milizie filo-iraniane accusate di una serie di attacchi contro strutture militari congiunte Usa-Iraq. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato di aver effettuato "attacchi difensivi" contro cinque strutture di Hezbollah in Iraq e Siria in rappresaglia contro l'attacco del gruppo a una base vicino alla città irachena settentrionale di Kirkuk che ha causato la morte di un appaltatore della difesa statunitense e quattro soldati feriti. (Was)