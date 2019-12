Usa: ex agente Fbi Strzok accusa governo federale di violazione dei diritti

- Peter Strzok, ex agente del Federal bureau of investigation (Fbi) che ha dato il via all'indagine “Russiagate” nel 2016 e che è stato licenziato due anni dopo per l'invio di messaggi di testo critici nei confronti di Donald Trump, ha denunciato in tribunale che il Bureau e il dipartimento di Giustizia hanno violato i suoi diritti di libertà di parola e privacy. Il documento è stato depositato oggi, 30 dicembre, in risposta alla mozione del dipartimento di Giustizia che chiede di archiviare la causa contro il licenziamento di Strzok avviata ad agosto. Nel documento depositato vengono sollevate domande mirate sulla capacità degli impiegati governativi, in contrapposizione ai funzionari di alto rango, di condividere opinioni politiche personali su questioni di interesse pubblico, anche su dispositivi emessi dal governo, come ha fatto Strzok. L'ex agente dell'Fbi sostiene che i suoi messaggi contro Trump erano protetti dal Primo Emendamento, anche se li ha inviati su telefoni forniti dall'ufficio mentre svolgevano ruoli di primo ordine nelle indagini su Hillary Clinton che su Donald Trump. "Licenziare un dipendente per il contenuto delle sue comunicazioni non pubbliche è incostituzionale, indipendentemente dall'equilibrio degli interessi", incluso il danno alla reputazione dell'Fbi e altri fattori, ha affermato Strzok. (Was)