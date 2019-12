Auto: Ford, prenotazioni completate per auto elettrica Mustang Mach-E

- Ford Motor ha dichiarato ieri, 30 dicembre, che le prenotazioni per la prima edizione dell'auto elettrica Mustang Mach-E sono state completate e che non prenderà nuovi ordini se non per le altre versioni del crossover, tra cui premium e GT. La casa automobilistica statunitense ha svelato il crossover elettrico Mustang il 17 novembre e ha iniziato ad accettare prenotazioni con un deposito rimborsabile di 500 dollari. Esistono altre quattro versioni di Mach-E oltre alla prima edizione. Ford non ha fornito dettagli su quante prenotazioni ha ottenuto per la prima edizione, che vende per circa 60.000 dollari, ma ha affermato che la produzione globale nei primi 12 mesi per tutte le versioni di Mach-E è limitata a 50.000 veicoli. (Was)