Senago: esplosione in appartamento, sei persone coinvolte

- Sono sei le persone coinvolte nell'esplosione in appartamento a Senago, in provincia di Milano. Il 118 sta valutando le loro condizioni. Si tratta di una ventenne M. A., di un uomo di 47 anni M. G., di una donna di 59 M. MR. e di una sua coetanea C. S. G., a cui è caduto addosso l'armadio. Tra i presenti al momento anche C. MR, una donna e L. D., uomo. (Rem)