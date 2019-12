Autostrade: confronto istituzioni locali liguri e Aspi per ridurre disagi e taglio pedaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di gestire l'emergenza di queste ore legata al traffico e ai cantieri sulle autostrade liguri, anche alla luce dell'incidente avvenuto questo pomeriggio nel tratto tra Masone e l'allacciamento con la A10 in direzione sud, si è svolta presso la sede di Regione Liguria una riunione di confronto tra le istituzioni locali e i vertici di Autostrade per l'Italia (Aspi). L'incontro è stato chiesto dalle istituzioni locali, dopo le criticità verificatesi nelle ultime settimane, pur non avendo diretta competenza sulla materia e non essendo state convocate al tavolo aperto oggi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), richiesto e sollecitato da mesi. Al tavolo, oltre ai vertici di Aspi, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il presidente dell'Autorità portuale di sistema del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini, gli assessori regionali alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone e allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti. Aspi ha illustrato il piano di verifica relativo alla rete ligure programmato dal primo di gennaio 2020 attraverso l'utilizzo di società terze per quanto riguarda viadotti, gallerie e altri tratti della rete. (segue) (Com)