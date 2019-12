Roma: Centocelle, a due mesi dall'incendio riapre la pinseria Cento 55. Presente la sindaca Raggi

- Dopo quasi tre mesi dall'incendio che l'ha distrutta, ha riaperto questa sera la pinseria Cento 55, al civico 155 di via delle Palme a Centocelle. La pinseria è uno dei tre locali dati alle fiamme nei mesi scorsi, insieme alla libreria Pecora elettrica e al Baraka bistrot di via dei Ciclamini. Anche la sindaca di Roma Virginia Raggi è venuta qui questa sera per portare i suoi auguri a Valerio Pascolucci, 27 anni, e Flavio Ferrari, 25 anni, i due giovani gestori del locale che dalle 18 di questo pomeriggio hanno accolto un centinaio di persone nel locale ristrutturato. "È un bel momento - ha detto la prima cittadina - questi ragazzi hanno saputo reagire in quartiere che li accoglie e li sostiene. Pensavo fosse importante far vedere che anche le istituzioni sono affianco a chi va avanti a testa alta contro questi atti di criminalità che magari distruggono l'attività di una vita".Da tutto il quartiere, in tantissimi sono venuti per salutare la pinseria che riaprirà ufficialmente dopo Capodanno, dal 2 gennaio 2020. Intanto, stasera, pinsa e birra gratis per tutti. A servire in sala c'è Antonella, la mamma di Valerio, uno dei due gestori. Chi arriva porta una pianta o un regalo. Fiorella e Iride sono due signore di 60 anni che vivono proprio su via delle Palme spiegano il segreto dell'affetto palpabile che circonda i due giovani gestori e la loro squadra. "Siamo contentissime - dicono - che il locale abbia riaperto, speriamo davvero non succeda nulla di brutto sta volta. Questi ragazzi sono bravissimi e bellissimi, qui si respira un'aria magica". "Uno - dice Roberto, 70 anni, anche lui residente del quartiere - viene qui ed è come stare in famiglia, credo che questa sera si veda bene". Mentre Giorgio, 52 anni, viene da Prati: "Quando ero ragazzo vivevo qui, un amico d'infanzia mi ha detto di passare, devo dire che ne è valsa la pena". (Rer)